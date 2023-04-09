الكويت: تشكيل حكومة جديدة بناء على مرسوم أميري

ضمت تشكيلة الحكومة الجديدة رئيسا للوزراء هو أحمد نواف الأحمد الصباح، بجانب 14 وزيرا، وفق المصدر ذاته.

قضى مرسوم أميري في الكويت بتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و14 وزيرا، اليوم الجمعة.

وأفاد المرسوم بأن "التشكيل أقره ولي عهد البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، تنفيذا لأمر أميري صادر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد، وبناء على مرسوم مماثل في 5 آذار/ مارس الماضي بتعيين رئيس لمجلس الوزراء".

وفي 5 آذار/ مارس الماضي، أصدر أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين نجله أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة رئيسا للوزراء هو أحمد نواف الأحمد الصباح، بجانب 14 وزيرا، وفق المصدر ذاته.

وتشمل الحقائب السيادية، تسمية طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

ويأتي التشكيل الحكومي، بعد 4 أيام من مناشدة رئيس مجلس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء، أمير البلاد، وولي العهد بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.

وتنص المادة 116 من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.

وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 آذار/ مارس الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.