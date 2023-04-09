اليمن.. "الحوثي" تؤكد وصول وفدين عماني وسعودي إلى صنعاء

أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، مساء السبت، عن وجود "مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإحياء الهدنة".

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن "وفدين عماني وسعودي وصلا، مساء السبت، إلى العاصمة صنعاء في إطار جهود مسقط لإحلال السلام في اليمن".

ونقلت النسخة الحوثية لوكالة "سبأ" اليمنية، عن مصدر في الجماعة (لم تسمه)، أن "وفدين سعودي وعماني وصلا مساء السبت، إلى صنعاء في إطار جهود سلطنة عمان لإحلال السلام في البلاد".

وأضاف المصدر، أن "مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (لجماعة الحوثي)، سيبحث مع الوفدين رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان"، في إشارة لعمليات التحالف العربي والحكومة اليمنية ضد قوات الحوثي.

كما ستشمل المباحثات، حسب المصدر ذاته، "صرف مرتبات كافة موظفي الدولة (في مناطق الحوثي) من إيرادات النفط والغاز".

وذكرت الوكالة، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفدان العماني والسعودي بالمشاط خلال الأيام القادمة"، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، أفادت مصادر ملاحية في مطار صنعاء، بوصول وفدان سعودي وعماني إلى العاصمة صنعاء، من دون تأكيد فوري من الرياض أو سلطنة عُمان.

كما أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، مساء السبت، عن وجود "مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإحياء الهدنة".

وقال بن مبارك، إن "جهود السعودية تسهل جلوس اليمنيين على طاولة واحدة والمؤشرات إيجابية"، دون تفاصيل أكثر.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى للأناضول إن "الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة.. وإعلان الاتفاق رسميا خلال يومين".

ويعاني اليمن، منذ أكثر من 8 سنوات، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيرانم والمسيطرين على محافظات منذ 2014.