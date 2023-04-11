غوتيريش يزور الصومال.. "8 ملايين شخص سيحتاجون لمساعدة إنسانية إذا طال الجفاف"

سبق أن شهدت الصومال مجاعة عام 2011 أودت بـ260 ألف شخص أكثر من نصفهم أطفال دون السادسة من العمر، حملت الأمم المتحدة مسؤوليتها جزئيا إلى الأسرة الدولية لعدم تحركها بالسرعة المطلوبة.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (Gettyimages)

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في مقديشو زيارة مقتضبة للصومال، البلد الذي يعاني جراء نزاع طويل وكوارث طبيعية.

وأظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزير الخارجية الصومالي، أبشر عمر هروسي، يستقبل غوتيريش في مطار مقديشو.

وعززت السلطات الصومالية الأمن في مقديشو بمناسبة الزيارة غير المعلنة مسبقا مع قطع معظم الطرقات والحد من حركة النقل العام.

وسيجري غوتيريش الذي سبق أن زار الصومال في آذار/ مارس 2017 محادثات مع قادة سياسيين وسيزور مخيما للنازحين، وفق ما أوردت تقارير صحافية محلية.

ويقوم غوتيريش بزيارته في وقت تعاني البلاد من جفاف كارثي أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة لحركة تمرد إسلامية دامية.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 2,6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، غير أنها لم تجمع حتى الآن سوى 13% من الأموال الضرورية.

وأدت خمسة مواسم مطر كارثية على التوالي في بعض أنحاء الصومال كما في كينيا وإثيوبيا إلى أسوأ جفاف في المنطقة منذ أربعة عقود، فأتت على المواشي والمزروعات وأرغمت ما لا يقل عن 1,7 مليون شخص على مغادرة ديارهم بحثا عن الطعام والماء.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف السكان سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية هذه السنة إذ طال الجفاف 8,3 ملايين نسمة.

وقال منسق الأمم المتحدة للصومال، آدم عبد الملا، الأسبوع الماضي في جنيف إن "الأزمة لم تنته بعد، الحاجات لا تزال كبيرة وطارئة" محذرا من أن "بعض المناطق الأكثر تضررا لا تزال تواجه خطر المجاعة".

وذكر بأن فيضانات ناتجة عن الأمطار الموسمية تسببت في آذار/ مارس بمقتل 21 شخصا ونزوح أكثر من مئة ألف، مشيرا إلى أن الأمطار قد لا تكون كافية لتحسين وضع الأمن الغذائي مستقبلا.

وسبق أن شهدت الصومال مجاعة عام 2011 أودت بـ260 ألف شخص أكثر من نصفهم أطفال دون السادسة من العمر، حملت الأمم المتحدة مسؤوليتها جزئيا إلى الأسرة الدولية لعدم تحركها بالسرعة المطلوبة.

وحذرت دراسة نشرتها وزارة الصحة الصومالية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة يونيسف الأممية في آذار/ مارس بأن عواقب الجفاف في الصومال قد تتسبب بمقتل ما بين 18100 و34200 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.

كما تعاني الصومال، إحدى أفقر دول العالم، من عقود من الحرب الأهلية والعنف السياسي وتمرد دام تشنه حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.

وتوعد الرئيس حسن الشيخ محمود الذي عاد إلى السلطة في أيار/ مايو 2022، الإسلاميين العام الماضي بـ"حرب شاملة" وأرسل قوات في أيلول/ سبتمبر لدعم انتفاضة تخوضها ميليشيات من العشائر المحلية في وسط البلاد ضد المقاتلين الإسلاميين.

استعاد الجيش الصومالي ومليشيات العشائر في الأشهر الأخيرة مناطق عدة من حركة الشباب في العملية التي نفّذت بإسناد جوي من القوات الأميركية وبمؤازرة قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وأعلنت الحكومة في نهاية آذار/ مارس مقتل أكثر من 3000 من مسلحي الشباب منذ بدء الهجوم، كما أفادت وزارة الإعلام عن "تحرير" سبعين مدينة وقرية من الإسلاميين الذين يخوضون حركة تمرد منذ 2007 ضد الحكومة الفدرالية المدعومة من الأسرة الدولية.

ولم يكن من الممكن التثبت من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

ويرد الشباب في غالب الأحيان بشن اعتداءات دامية تظهر قدرتهم على توجيه ضربات داخل المدن وعلى منشآت عسكرية صومالية وأهداف مدنية وسياسية وعسكرية بالرغم من تقدم القوات الحكومية.

وأفاد غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير بأن العام 2022 سجل أكبر حصيلة من الضحايا المدنيين منذ 2017 ولا سيما نتيجة تزايد هجمات حركة الشباب.