البيت الأبيض: بن سلمان يلتقي غراهام ويبحث مع سوليفان قضايا إقليمية

حضر اجتماع ولي العهد السعودي مع غراهام عن الجانب السعودي وزيرا الدفاع والخارجية الأمير خالد بن سلمان، والأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني، مساعد العبيان.

تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، حيث ناقشا عدة موضوعات من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، كما بحث ولي العهد السعودي، مع السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، وسط تباينات في العلاقات السعودية الأميركية بشأن أسعار النفط منذ شهور، مقابل تأكيدات رسمية بين البلدين بـ"إستراتيجية العلاقات".

وحضر اجتماع ولي العهد السعودي مع غراهام عن الجانب السعودي وزيرا الدفاع والخارجية الأمير خالد بن سلمان، والأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني، مساعد العبيان، وفق الوكالة.

كما حضرت اللقاء الذي عقد في المدينة السعودية جدة من الجانب الأميركي القائمة بأعمال السفارة مارتينا سترونغ.

وبحث الاجتماع "علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وفي بيان أصدره عقب اللقاء، وصف السيناتور غراهام محادثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها "مثمرة جدا"، وبأن "آفاق تعزيز العلاقات الأميركية السعودية حقيقية مثل الإصلاحات الجارية في المملكة".

وأشار السيناتور إلى أنه عبّر عن تقديره العميق لإبرام السعودية عقدا لاقتناء ما قيمته 37 مليار دولار من طائرات بوينغ.

ولم يعلن عن الاجتماع مسبقا، ولا مدة الزيارة التي يقوم بها السيناتور الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي كان يعرف عنه أنه "أحد أقوى المدافعين الجمهوريين عن الرئيس السابق دونالد ترامب".

وفي آذار/مارس الماضي، قال البيت الأبيض إن شركة بوينغ أبرمت صفقتين وصفهما بالتاريخيتين مع شركة الخطوط السعودية وطيران الرياض، لشراء 121 طائرة ركاب من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، بقيمة 37 مليار دولار.