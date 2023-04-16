عشرات الوفيات والإصابات جراء حريق في دبي

اندلع الحريق في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال الأجانب.

قضى 16 شخصا وجرح تسعة آخرون في حريق اندلع، أمس السبت، في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال الأجانب.

وتحركت فرق الدفاع المدني فور تلقي البلاغ ووصلت إلى الموقع، حيث بدأت على الفور التعامل مع الحريق، إذ أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث، بحسب بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني

وشددت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على أهمية التزام الملاك وكذلك السكان في مختلف البنايات السكنية، وكذلك المنشآت التجارية بالالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، لما في ذلك من أهمية في تفادي وقوع مثل تلك الحوادث الناجمة عن الإخلال بتلك الاشتراطات، من ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار، في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.