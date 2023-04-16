قتلى وجرحى في قصف تركي شمال العراق

استهدف القصف الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، قرب بلدة بنجوين التي تقع قرب الحدود الإيرانية، سيارة تقل مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الكردي التركي، حسبما أفاد مسؤول محلي طالبا عدم الكشف عن أسمه.

أعلن مسؤول عراقي، اليوم الأحد، مقتل شخصين على الأقل وجرح اثنين آخرين في قصف لطائرات مسيرة نسبه إلى قوات تركية، أستهدف منطقة جبلية في إقليم كردستان العراق الشمالي، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

واستهدف القصف الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، قرب بلدة بنجوين التي تقع قرب الحدود الإيرانية، سيارة تقل مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الكردي التركي، حسبما أفاد مسؤول محلي طالبا عدم الكشف عن أسمه.

على مدى عقود، امتد إلى شمال العراق القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، ويقيم الجانبان مواقع عسكرية أو قواعد خلفية في الإقليم العراقي.

من جانبه، أعرب محافظ السليمانية هفال أبو بكر، في أتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عن "قلقه" من "الهجمات" التي تستهدف هذه المنطقة.

ونقل بيان تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن المحافظ قوله "حسب التحقيقات الأولية قتل شخصان وجرح اثنان أخران، جراء هذه الهجمات"، من دون الكشف عن هوية الضحايا أو انتماءهم المحتمل لحزب العمال الكردستاني.

وعبر أبو بكر عن أمله في انتهاء هذه الهجمات لتبقى المنطقة أمنية خصوصا للمزارعين، وفقا للبيان.

وذكر المسؤول المحلي أن "الضحايا من عناصر حزب العمال الكردستاني"، الذي يتم استهدافه بشكل متكرر في العراق بعمليات جوية وبرية من قبل القوات التركية.

ففي 7 نيسان/أبريل، استهدفت ضربات بطائرات مسيرة نسبت إلى تركيا موقعا قريبا من مطار السليمانية الدولي، ثاني مدن إقليم كردستان شمال العراق، بالتزامن مع وجود جنود أميركيون وقائد قوات سورية الديموقراطية (قسد).

ونفت وزارة الدفاع التركية أي مسؤولية عن القصف.

وتعتبر تركيا قوات سورية الديموقراطية ومكونها الرئيسي وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني، وتصفها بـ"الإرهابية".

في تموز/يوليو 2022، استهدفت ضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة منطقة ترفيهية في كردستان العراق وأودت بتسعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال. ونفت تركيا أي مسؤولية عن القصف واتهمت حزب العمال الكردستاني.