المعارك في السودان: 420 قتيلا و3700 مصاب.. ودول تجلي رعاياها ودبلوماسييها

قتل 420 شخصا وأصيب 3700 إثر الاشتباكات المسلحة في السودان، فيما تحركت عدة دول لإجلاء رعاياها ودبلوماسييها في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ارتفعت حصيلة القتلى إثر الاشتباكات المندلعة في السودان إلى 420 بينما الإصابات إلى 3700؛ حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء السبت.

ونقلت وسائل إعلام أميركية، منها وكالة "أسوشييتد برس" أن أكثر 420 شخصا، بينهم 264 مدنيا، قتلوا، فيما أصيب أكثر من 3700 آخرين في الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وكانت الصحة العالمية، قد قالت في بيان، الجمعة، إن حصيلة الضحايا بلغت 413 قتيلا و3 آلاف و551 جريحا.

وقال وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، في تصريح متلفز، إنه تم رصد أكثر من 400 وفاة في كل مستشفيات البلاد.

لكن لجانا طبية مستقلة تحدثت، عبر بيانات، عن صعوبة الحصول على عدد كامل ودقيق للضحايا في ظل عدم وصول بعضهم إلى المستشفيات وانتشار جثث في الشوارع وعدم القدرة على التعامل معها جراء القتال.

إجلاء رعايا ودبلوماسيين من عدة دول

تحركت عدة دول لإجلاء رعاياها ودبلوماسييها من السودان في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويكثف الاتحاد الأوروبي الاتصالات ليجلي برا نحو 1500 مواطن أوروبي على ما أفاد مسؤول أوروبي وكالة "فرانس برس".

وللاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية في الخرطوم على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا واليونان وتشيكيا.

وأجلت فرنسا، الأحد، نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون على ما أفاد مصدر دبلوماسي. ويعتقد أن نحو 250 مواطنًا فرنسيًا يقيمون هناك.

وبدأت إيطاليا، الأحد، عملية لإجلاء رعاياها من السودان، ورعايا من سويسرا وأعضاء في سفارة الكرسي الرسولي. وأوضحت "جنودنا سيتولون إخراج نحو 200 شخص" بحسب وزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وقال وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، إنه تم إجلاء "حفنة" من الرعايا الهولنديين في طائرة فرنسية، آملا إجلاء مجموعة أخرى في طائرة هولندية في وقت لاحق الأحد. متحدثا عن "عملية معقدة جدا".

وأعلنت ألمانيا، الأحد، بدء إجلاء رعاياها من السودان. وأوضحت وزارتا الخارجية والدفاع عبر "تويتر": "هدفنا هو نقل أكبر عدد ممكن من الرعايا (الألمان) من الخرطوم في ظل هذا الوضع الخطر في السودان. ضمن إمكاناتنا، سننقل أيضا رعايا من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى معنا".

وأعلنت اليونان أنها أجلت، الأحد، مجموعة أولى من مواطنيها من بينهم جريحان إلى جيبوتي "بمساعدة فرنسا".

وأرسلت السويد 150 عسكريا لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان على ما ذكرت وزارة الدفاع، في حين أعلنت النرويج إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية مساء، الأحد، عن "إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وكانت السعودية قد أجلت السبت 91 من مواطنيها فضلا عن نحو ستين من رعايا دول أخرى.

وأعلن الأردن أنه أجلى أكثر من 300 أردنيا.

وأعلنت بغداد الأحد "إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان" مؤكدة أن الجهود تتواصل لإجلاء آخرين بعدما أشارت السبت إلى أن موظفي السفارة العراقية غادروا الخرطوم.

وأعلن لبنان أن 60 مواطنا غادروا الخرطوم برا وهم "بأمان" قبل إجلائهم بحرا.

وقالت السفارة الليبية في الخرطوم الجمعة إنها أجلت 83 ليبيًا من الخرطوم ونقلتهم إلى بورتسودان.

وأعلنت سفارة تونس في الخرطوم الأحد أن عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية في السودان ستبدأ الإثنين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأحد أن الجيش البريطاني قام بإجلاء موظفي السفارة البريطانية وعائلاتهم من السودان.

وقال سوناك في تغريدة على "تويتر": "أنهت القوات العسكرية البريطانية عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان وسط تصعيد كبير لأعمال العنف وتهديدات لموظفي السفارة".

وقالت إيرلندا من جهتها إنها باشرت "عملية إجلاء" رعاياها.

وبدأت أنقرة عملياتها فجر الأحد حيث نقلت نحو 600 من رعاياها برا من اثنين من أحياء الخرطوم ومدينة ود مدني الجنوبية.

لكن سفارة تركيا في الخرطوم أعلنت في تغريدة عن تأجيل موعد إجلاء الأتراك في حي كافوري شمال الخرطوم "حتى إشعار آخر" بسبب انفجار وقع صباح الأحد قرب مسجد مخصص كموقع للتجمع.

وتستعد دول أجنبية أخرى لعمليات إجلاء من بينها كوريا الجنوبية واليابان، من خلال نشر قوات في دول مجاورة.

وذكرت إندونيسيا أن 43 من رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة في الخرطوم مؤكدة أن الحكومة "تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإجلاء الرعايا الإندونيسيين من السودان" على ما أفادت وزارة الخارجية وكالة فرانس برس.

وقالت الهند إنها تعمل "بالتعاون الوثيق مع شركاء مختلفين لضمان نقل الهنود العالقين في السودان والراغبين بمغادرته، بأمان".

وقال الجيش السوداني إنه ينسق أيضا جهود إجلاء الدبلوماسيين الصينيين.