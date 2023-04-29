السودان: 528 قتيلا و4599 مصابا منذ بدء القتال

شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار السبت فيما تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

جانب من الدمار إثر القتال في العاصمة السودانية (أ ب)

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 528 قتيلا و4599 مصابا منذ بدء المعارك في منتصف نيسان/ أبريل الجاري؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، السبت.

وقالت الوزارة في بيان "جملة الوفيات بلغت 528 والإصابات 4599 إصابة تم تسجيلها بكل المستشفيات في ولايات البلاد (18 ولاية) في الفترة من 15 إلى 27 نيسان/ أبريل الجاري".

وأشارت إلى أن عدد الولايات التي تأثرت بالاشتباكات بلغت 12 ولاية.

وكانت الصحة السودانية قد أعلنت الأربعاء، مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 آخرين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وقالت قوات "الدعم السريع" في بيان، السبت، إنها "أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تتبع للجيش السوداني".

وأفاد البيان "تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم (السبت)، من إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تتبع للجيش"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش بشأن ذلك حتى الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار السبت فيما تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، وتنتهي الأحد في منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش).

واشنطن تدعو رعاياها إلى تجنب السفر عبر مطار "وادي سيدنا"

دعت السفارة الأميركية بالخرطوم، رعاياها إلى تجنب السفر عبر مطار "وادي سيدنا" بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، بسبب تزايد العنف.

وقالت السفارة في تدوينة عبر "فيسبوك": "أوصت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بتجنب السفر عبر مطار وادي سيدنا بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم".

وأضافت أن ذلك "ابتداء من اليوم 29 نيسان/ أبريل بسبب التهديد بتزايد العنف داخل المطار وخارجه".

ويقع مطار "وادي سيدنا" في منطقة عسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ويستخدم في رحلات الإجلاء للرعايا الأجانب.

الجيش السوداني: ملتزمون بعملية سياسية تقود لسلطة مدنية

أعلن الجيش السوداني اليوم، السبت، التزامه بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية في البلاد. جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش السوداني، نشره على صفحته عبر "فيسبوك".

وقال البيان "القوات المسلحة لن تكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة".

وأضاف "وهي ملتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية".