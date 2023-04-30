وزراء خارجية عرب يجتمعون بعمان للتشاور حول قضية الأزمة السورية

الخارجية الأردنية: "للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، ومبادرة أردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"

يستضيف الأردن، الإثنين، اجتماعا جديدا حول سورية يشارك فيه وزراء خارجية سورية والأردن والسعودية والعراق ومصر، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سنان المجالي، قوله إن "الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية" منتصف شهر نيسان/ أبريل.

وأضاف أنه يأتي كذلك "للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، ومبادرة أردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية". ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وانعقد منتصف نيسان/ أبريل الحالي اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدّة وشاركت فيه أيضًا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربيّة، قبل نحو شهر من انعقاد قمّة عربيّة في السعوديّة.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سورية.

وعقب الاجتماع بأيام زار وزير الخارجية السعودي الأمير، فيصل بن فرحان، دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سورية منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سورية قبل 12 عاما.

وكانت دول عربيّة عدّة على رأسها السعوديّة أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سورية، احتجاجًا على قمع النظام السوري عام 2011 للثورة التي سرعان ما تطوّرت إلى نزاع دامٍ دعمت خلاله السعوديّة وغيرها من الدول العربيّة فصائل المعارضة السوريّة.

وعلّقت جامعة الدول العربيّة عضويّة سورية لديها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

لكن خلال السنتين الماضيتين تتالت مؤشّرات التطبيع بين النظام السوري ودول عربية أخرى، بينها أبو ظبي التي أعادت علاقاتها الدبلوماسيّة، والرياض التي أجرت محادثات مع النظام السوري حول استئناف الخدمات القنصليّة بين البلدين.