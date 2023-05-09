إدانات عربية ودولية للعدوان الإسرائيلي على غزة

طالبت الدول والمنظمات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

أدانت دول ومنظمات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد 13 شهيدا و20 مصابًا بجراح مختلفة، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعيات العدوان، وحذرت من مغبة أن يجر ذلك إلى تصعيد شامل.

وطالبت الدول والمنظمات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وأطلق جيش الاحتلال رسميا اسم “الدرع والسهم” على عدوانه الذي بدأ بشنّه على قطاع غزة فجر اليوم، كما قرر إغلاق معبري بيت حانون “إيرز” وكرم أبو سالم التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت شقتين سكنيتين ومنزلًا ومواقع للمقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا و20 مصابا بجراح مختلفة.

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي سيجر المنطقة إلى العنف وعدم الاستقرار

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، "التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، قائلة إنّ "التصعيد سيجر المنطقة إلى العنف وعدم الاستقرار".

وأشار أبو ردينة، إلى أنّ هذا التصعيد استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، محمّلاً الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.

وحذر أبو ردينة، الإدارة الأميركية من السماح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

اشتية: العدوان على أهلنا بغزة إرهاب دولة

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية، وترجمة عملية لعقيدة القتل، والحرق، والإبادة الجماعية، التي طالما جاهر بها من يتولون الحكم في إسرائيل".

وأضاف في بيان له: "هذا العدوان امتداد للنكبة التي حلت بأبناء شعبنا عام 48، وللعدوان المتواصل على المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم".

الخارجية المصرية تدين القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وأدانت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إنّ مصر ترفض "مثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر".

قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أكد إدانة الدوحة للهجمة الإسرائيلية على غزة والانتهاكات التي قام بها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأشار ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية، إلى أن قطر مستمرة في جهودها لخفض التصعيد الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ورد الأنصاري عند سؤاله عن موقف الدوحة من التصعيد الإسرائيلي في غزة، أن بلاده مستمرة في جهودها التي باشرتها مؤخراً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بوعودها بوقف التصعيد.

الأردن: على المجتمع الدولي التحرك

وأدان الأردن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، في بيان، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد المجالي على أنّ استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، "يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إنّ الأردن "يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف".

تركيا تدين هجمات إسرائيل على غزة وتصفها بـ"الدنيئة"

وأدانت تركيا، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، ووصفتها بالـ"دنيئة".

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين هجمات القوات الإسرائيلية على غزة اليوم التي أدلت إلى مقتل فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذه الأفعال الدنيئة".

وأضافت الوزارة أنها تنتظر إيقاف هذه الهجمات "بشكل فوري"، قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر بالأرواح، ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة.

إيران تدعو لإجراءات فاعلة ورادعة لوقف العدوان

من جانبه، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الدول الإسلامية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة ورادعة ومنسقة لوقف الهجمات الإسرائيلية.

وأدان كنعاني في تصريح صحفي، صمت وتقاعس المنظمات الدولية والدول الغربية حيال الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان على قطاع غزة

من جانبه، طالب البرلمان العربي بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد للعالم أجمع أن “إسرائيل” ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأكد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن عملية السلام يجب أن ترتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

"التعاون الإسلامي" تدين المجزرة في قطاع غزة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال، صباح اليوم في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين فلسطينيا.

واعتبرت في بيان لها، يوم الثلاثاء، هذه المجزرة النكراء امتدادا للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جميع جرائمه وانتهاكاته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

الأمم المتحدة تدين قتل المدنيين

وأدانت الأمم المتحدة سقوط مدنيين، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان: "إنني قلق للغاية من التطورات في غزة، بعدما شنت إسرائيل عملية عسكرية استهدفت أعضاءً في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وأدان المبعوث الأممي "مقتل مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية"، واصفاً الهجمات بأنها "غير مقبولة". وحث وينيسلاند "جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وقال: "ما زلت منخرطا بشكل كامل مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب صراع أوسع له عواقب وخيمة على الجميع".