مسؤول يمنيّ: تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى مع الحوثيين

ذكر مصدر أن "موعد انطلاق هذه المفاوضات مرهون بتبادل زيارات الأسرى بين الجانبين، خصوصا السياسي البارز محمد قحطان المحتجز لدى الحوثيين منذ أكثر من 8 أعوام"، دون تفاصيل.

كشف مسؤول حكومي يمني، اليوم الأحد، عن تأجيل المفاوضات الجديدة لتبادل الأسرى مع جماعة "الحوثي"، بعد أن كانت مقررة، غدا الإثنين.

وأفاد المصدر، بأنه "سيتم تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى مع الحوثيين، نتيجة استمرار تعثر تبادل الزيارات للأسرى المتفق عليه بوقت سابق"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عنه.

وذكر أن "موعد انطلاق هذه المفاوضات مرهون بتبادل زيارات الأسرى بين الجانبين، خصوصا السياسي البارز محمد قحطان المحتجز لدى الحوثيين منذ أكثر من 8 أعوام"، دون تفاصيل.

وحتى الساعة 15:30 (ت.غ)، لم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي بشأن الأمر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتفق فريق الحكومة اليمنية بشأن الأسرى مع نظيره الحوثي على جولة مفاوضات جديدة بينهما في 15 مايو/ أيار الجاري، تسبقها زيارات بين مأرب، وصنعاء، للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين عقدت بسويسرا.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.