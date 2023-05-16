اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم ونحو مليون نازح

تجري مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بمنطقة الكدرو القريبة من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري (شرق الخرطوم) وأم درمان (غرب)، مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

تواصلت، الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة وقصف مدفعي في العاصمة الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثاني.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأنه منذ الصباح الباكر تشهد أحياء الصحافة والامتداد والعشرة وجبرة (جنوب الخرطوم) وأركويت والطائف والمعمورة (شرق) قصفا مدفعيا مكثفا.

وأضاف الشهود أن دوي المدافع القوى أثار الذعر والهلع بين المواطنين خشية سقوط القذائف على البيوت.

كما تجري مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بمنطقة الكدرو القريبة من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري (شرق الخرطوم) وأم درمان (غرب)، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وفق الشهود.

وتدخل اشتباكات السودان شهرها الثاني على التوالي مع معاناة إنسانية يفاقمها نقص الوقود والخبز والكهرباء وشح المياه، واستمرار حالة النزوح من مناطق القتال.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 822 مدنيا منذ بدء الاشتباكات، ونزوح ما يفوق 936 ألفا، بينما قالت إحصائية أممية في 12 أيار/ مايو الحالي أن "200 ألف سوداني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة هربا من القتال".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.