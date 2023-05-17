هزتان أرضيتان في الأردن ومصر

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، خليج العقبة جنوبي الأردن، فيما وقعت هزة أرضية على بعد 111 كيلومترا شمال مدينة شرم الشيخ المصرية.

جاء ذلك بحسب بيانين منفصلين لمركز الزلازل الأردني، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر (رسميان).

وأوضح مركز مرصد الزلازل الأردني، أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 22:06 (19:06 تغ)، على مسافة 110 كم جنوبي العقبة، وعلى عمق 20 كم.

ولم تعلن السلطات الأردنية، عمّا إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية، إلا أن مناطق جنوب الأردن وغور الأردن، تشهد نشاطا زلزاليا كان الأقوى في مدينة العقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

في سياق متصل، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، أن محطات "الشبكة القومية لرصد الزلازل" التابعة لها "سجلت هزة أرضية على بعد 111 كيلومترا شمال شرم الشيخ الساعة 10.5 بالتوقيت المحلي (20:5 تغ) مساء الثلاثاء".

ووقعت الهزة على "عمق 20 كيلومترا، بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف المعهد أنه "ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".

ومن أبرز الزلازل في مصر فداحة الذي وقع في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وكان مركزه السطحي بالقرب من دهشور على بعد 35 كم إلى الجنوب الغربي من القاهرة، وخلف آلاف الضحايا بين مشرد ومصاب وقتيل.