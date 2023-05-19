السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بجنوب دارفور

وفق إعلام محلي، وشهود عيان قالوا إن الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع على أشدها بمدينة نيالا بجنوب دارفور.

تجددت، الخميس، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي البلاد.

وبحسب شهود عيان لوكالة الأناضول وإعلام محلي بينه صحيفة "التيار" المستقلة، وموقع "دارفور 24"، فإن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في عدة أحياء بالمدينة.

وقال الشهود إن "اشتباكات تدور بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في عدة أحياء بالمدينة، وقد التزم السكان بيوتهم مع انتشار قوات الجيش والدعم السريع في الشوارع والطرقات".

وكانت نيالا شهدت اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في 15 نيسان/ أبريل الماضي، كغيرها من مدن البلاد، ثم تجددت الاشتباكات في 6 أيار/ مايو، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، شملت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى.