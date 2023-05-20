الحوثي ردًا على "إعلان جدة": المرجعيات الثلاث عفى عليها الزمن

المرجعيات الثلاث هي: المبادرة الخليجية (2011)، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصًا القرار رقم 2216 الذي "يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم".

( ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ويحيي العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني/ gettyimages)

وصفت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، ما جاء في "إعلان جدة" بخصوص "المرجعيات الثلاث" في "الآليات المقترحة" لحل الأزمة في اليمن، بأنها " مرجعيات عفى عليها الزمن".

ونقل موقع " المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين عن عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي قوله: "تعليقًا على البند الرابع في إعلان جدة، فإن ما يسمى بالمرجعيات عفى عليها الزمن ولم تعد ضمن المباحثات".

والمرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية (2011)، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصًا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

وأضاف القيادي الحوثي، أن "المرجعيات أصبحت شكلية كما هي من قبل".

وتابع: "السعودية ودول العدوان تستخدمها كمصطلح تؤكد من خلاله عزوفها عن الحل، وأنها لا تريد السلام".

قمة جدة

والجمعة، أصدرت القمة العربية في دورتها العادية الـ32، إعلانًا ختاميًا تحت عنوان "إعلان جدة"، تطرق إلى عدد من المواقف بشأن الأزمات في المنطقة، بينها اليمن.

وأكد الإعلان على دعم" كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث".

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ.

وأشارت "الأناضول" في تقرير لها اليوم إلى ما وصفته بـ "تصاعد الآمال بين اليمنيين بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات".