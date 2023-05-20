الخرطوم: اقتحام سفارة قطر والأخيرة تدعو أطراف النزاع لانتهاج الحوار

الخارجية القطرية لم توضح متى تم الاقتحام وقالت في بيان إنه "تم إجلاء طاقم السفارة سابقًا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".

دعت قطر إلى "ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان".

وجددت في بيان لوزارة الخارجية، السبت، "موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال".

ومنذ 15 نيسان/أبريل الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان بينها الخرطوم اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما.

وأشار البيان إلى "قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم"، ولم يوضح متى تم الاقتحام، مكتفيًا بأنه "تم إجلاء طاقم السفارة سابقًا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".

ولم تعلن أي جهة سودانية مسؤوليتها عن اقتحام السفارة.

وشددت الخارجية القطرية على "ضرورة ملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكًا للقانون والاتفاقات الدولية"، كما وأعرب البيان عن "تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات".