وفد سعودي يزور سورية لبحث استئناف عمل البعثة الدبلوماسية

تأتي الزيارة، غير معلنة المدة، بعد إعلان السعودية في 9 أيار/ مايو الجاري استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية، بعد يومين من قرار جامعة الدول العربية إعادة مشاركة وفود النظام السوري

بن سلمان والأسد (أ ب)

وصل وفد سعودي إلى دمشق اليوم، السبت، لمناقشة استئناف بعثة الرياض الدبلوماسية في سورية؛ حسبما أفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها.

وذكرت الخارجية السعودية أن "وصول الفريق الفني لدمشق يأتي إنفاذا لقرار المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك".

وأوضح البيان أن "الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي التقى معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، ورئيس المراسم في الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق".

وتأتي الزيارة، غير معلنة المدة، بعد إعلان السعودية في 9 أيار/ مايو الجاري استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية، بعد يومين من قرار جامعة الدول العربية إعادة مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات الجامعة، وجميع منظماتها وأجهزتها التابعة، بعد نحو 12 عاما من التجميد.

وفي عام 2011، جرى تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، على خلفية قمع النظام السوري للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.