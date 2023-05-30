وفاة 7 أشخاص في المغرب بسبب الكحول المغشوش

حجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكيّة الفارغة الّتي كانت تحتوي على مادّة كحول التعقيم، الّذي تسبّبت في وفاة الضحايا"، في هذا المحلّ

قالت وسائل إعلام مغربيّة اليوم الثلاثاء، إنّ سبعة أشخاص لقوا حتفهم، جرّاء تناولهم للكحول المغشوش في المغرب. وأعلنت الشرطة المغربيّة عن توقيف شخصين يشتبه تورّطهما في بيعه.

وحجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكيّة الفارغة الّتي كانت تحتوي على مادّة كحول التعقيم، الّذي تسبّبت في وفاة الضحايا"، في هذا المحلّ.

كما أوقفت صاحب المتجر (67 عامًا) ومساعده (17 عامًا) للاشتباه في تورّطهما في "حيازة وبيع موادّ كحوليّة مضرّة بالصحّة العامّة، والتسبّب في وفاة مستهلكيها"، وفق ما أضاف نفس المصدر.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمنيّ أنّ الشرطة بمدينة مكناس (وسط شمال) فتحت تحقيقًا قضائيًّا في "وفاة سبعة أشخاص، وإصابة فرد ثامن بتسمّم، وذلك بعد استهلاكهم لمادّة كحوليّة يشتبه في كونهم قاموا باقتنائها من محلّ لبيع الموادّ الاستهلاكيّة".

سبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب. ففي أيلول/سبتمبر توفّي 19 شخصًا في مدينة القصر الكبير شمال المملكة؛ بسبب تناولهم مشروبات كحوليّة فاسدة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلّيّة حينها.

كذلك توفّي 20 آخرون في مدينة وجدّة (شرق) في تمّوز/يوليو 2021 لنفس السبب.

وتتزايد أعداد الوفيات حول العالم جرّاء تناول الكحول المغشوش، بحسب تقارير، حيث أعلنت السلطات الهنديّة الشهر الماضي، أنّ 27 شخصًا على الأقلّ لقوا حتفهم بعد تناول مشروب كحوليّ مغشوش في ولاية بيهار (شرق الهند)، حيث يحظر تناول المشروبات الكحوليّة.

وترتفع أعداد الوفيات بالكحول المغشوش، في المناطق الّتي يمنع أو يحظر فيها تناول الكحول، حيث يتمّ تصنيعه خارج الإطار القانونيّ.

وتسبّب الكحول المغشوش في وفاة العديد من الأشخاص في مختلف المدن المغربيّة خلال السنوات الأخيرة، رغم الجهود الّتي تبذلها السلطات المغربيّة لمحاربة الاتّجار بهذا الكحول.