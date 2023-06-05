المغرب: انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي" العسكرية بمشاركة عدة دول بينها الولايات المتحدة

تعد أكبر مناورات في إفريقيا بتنظيم مشترك ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة دول أوروبية وإفريقية.

أعلن المغرب، اليوم الإثنين، انطلاق الدورة الـ19 من مناورات "الأسد الإفريقي"، المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية، ودول أخرى.

وقال الجيش المغربي، في بيان نشرته وكالة المغرب الرسمية، إنه "تم تنظيم حفل بمدينة أكادير، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لتمرين (الأسد الإفريقي) المشترك، متعدد الجنسيات، بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة (لم يذكرها)".

وأضاف الجيش، أن التمرين يستمر حتى 16 حزيران/ يونيو الجاري.

وأشار إلى أن من أبرز الأنشطة خلال المناورات، تتمثل بـ"تمرين التخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان، والتدريبات التكتيكية البرية والبحرية والجوية المشتركة، ليلا ونهارا".

كما تتضمن المناورات، "تمرين مشترك للقوات الخاصة، والعمليات المحمولة جوا، والمستشفى العسكري الميداني الذي يقدم خدمات جراحية وطبية لفائدة السكان، إضافة لتمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل"، حسب بيان الجيش.

وذكر البيان أن المناورات سيتم تنظيمها في 7 مناطق بالمغرب، وهي: أكادير وتزنيت وتفنيت وطانطان والمحبس والقنيطرة وبن جرير.

واعتبر أن التمرين يساهم في توطيد التعاون العسكري المغربي- الأميركي، وتقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان المشاركة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعام 2007، انطلقت أول نسخة من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، وتشارك فيها دول أوروبية وإفريقية، وهي تُجرى سنويا، لكن أقيمت أحيانا أكثر من نسخة في العام الواحد. وتعد أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا.