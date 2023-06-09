واشنطن والرياض تعلنان عن هدنة جديدة بالسودان لـ24 ساعة

اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يقضي "بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة"، من أجل السماح "بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها"

القتال في الخرطوم، أول من أمس (Getty Images)

أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك اليوم، الجمعة، عن توصل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من صباح غد، السبت.

وسبق أن أُعلنت هدنات عدة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، في 15 نيسان/أبريل الماضي، معظمها برعاية سعودية وأميركية، لكن لم يتمّ تطبيقها على الأرض.

وأعلنت الرياض وواشنطن في بيان، اليوم، أنه "توصل ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان، لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/يونيو 2023 بتوقيت الخرطوم".

وأشار البيان إلى أن الطرفين سيلتزمان أثناء فترة وقف إطلاق النار "بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها".

وأضاف البيان أنهما اتفقا على السماح "بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها" إلى المتضررين في كافة أنحاء البلاد.

وبحسب البيان، فإن الرياض وواشنطن "تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف".

وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 25 مليون، من أصل 45 مليون نسمة عدد سكان في البلاد، يحتاجون الى مساعدات.