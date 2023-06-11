إعلان انتهاء انتشار وباء الكوليرا في لبنان

قال برنامج الطوارئ الصحية في وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان: "انتهاء فاشية الكوليرا في لبنان"، مضيفا أن ""لبنان شهد فاشية كوليرا استمرت لعدة أشهر".

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، انتهاء انتشار وباء الكوليرا في البلاد، مع عدم تسجيل أي إصابة جديدة، منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وقال برنامج الطوارئ الصحية في الوزارة، عبر بيان: "انتهاء فاشية الكوليرا في لبنان"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في البلاد، منذ 1993.

وأضاف البرنامج أن "لبنان شهد فاشية كوليرا استمرت لعدة أشهر قامت خلالها وزارة الصحة، بتوحيد الجهود والإجراءات اللازمة لمكافحة الوباء، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والمفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية.

وخلال أشهر انتشار الوباء، قامت وزارة الصحة بالترصد اليومي للحالات المشتبهة والمؤكدة وتتبع المخالطين، وتقديم العلاجات اللازمة، وتجهيز المستشفيات الحكومية لاستقبال الحالات، وإجراء فحوصات دورية للمياه في أكثر من منطقة، والتلقيح ضد الكوليرا، وفقا للبيان.

وأفاد برنامج الطوارئ الصحية بأن الجهود أثمرت عدم تسجيل أي حالة مصابة بالكوليرا، منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، مما يعني انقضاء أكثر من 12 أسبوعا على تسجيل آخر حالة مثبتة في لبنان.

وتابع أنه لما كانت منظمة الصحة العالمية توصي بإعلان انتهاء الوباء بانقضاء 4 أسابيع على الأقل من تسجيل آخر حالة مؤكدة، نعلن انتهاء وباء الكوليرا في لبنان، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الصحة، أنها ستواصل رصد الإسهالات المائية الحادة وتكثيف حملات التوعية.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالا حادا يهدد الحياة، إذا لم يخضع المريض للعلاج، وبشكل خاص يتعرض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، وتقلّ أعمارهم عن 5 سنوات، لخطر الإصابة بالكوليرا.