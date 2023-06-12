مباحثات أردنية وأميركية حول التعاون الدفاعي

تطرق اللقاء إلى التعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية، وإلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على "الإرهاب".

من لقاء الملك عبد الله وكوريلا في عمان

بحث الأردن والولايات المتحدة الأميركية الإثنين التعاون الدفاعي بين البلدين والحرب على "الإرهاب"، وذلك خلال لقاء بين الملك عبد الله الثاني وقائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، بالعاصمة عمان.

وجاء في بيان للديوان الملكي الأردني أن "اللقاء تطرق إلى التعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية، وإلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول العسكري الأميركي إلى المملكة، أو مدة زيارته لها.

مما يذكر أن الأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في الجارتين سورية والعراق، وترتبط عمّان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.

وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في أيلول/ سبتمبر 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.