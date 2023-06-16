الأمم المتحدة: لا يمكن السماح بـ"كارثة إنسانية" جديدة في دارفور

تعرض المستشفيات ومنشآت المياه لهجمات على خلفية الصراع، فضلا عن نهب المستودعات والمكاتب الإنسانية، وقتل عمال الإغاثة.

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من أن يشهد إقليم دارفور غربي السودان "كارثة إنسانية" جديدة، داعية العالم إلى عدم السماح بذلك.

جاء ذلك في بيان لمفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، صدر مع دخول النزاع في السودان شهره الثالث، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وقال في البيان إن "دارفور تتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية، لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك مجددا".

وأضاف أن الوضع في دارفور "مثير للقلق"، موضحا أن الناس أصبحوا "محاصرين في كابوس حي، يموت الأطفال في المستشفيات حيث يتلقون العلاج، ويعاني الأطفال والأمهات من سوء التغذية الحاد، كما تتعرض خيام النازحين للحرق".

كما كشف البيان عن تعرض المستشفيات ومنشآت المياه لهجمات على خلفية الصراع، فضلا عن نهب المستودعات والمكاتب الإنسانية، وقتل عمال الإغاثة.

وفي السياق، شدد البيان على خطر استمرار نهب الأصول الطبية والإنسانية على نطاق واسع، فضلا عن عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، وتداعيات هذه الظروف على انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى نحو 2.2 مليون نازح بينهم نحو نصف مليون لاجئ، في إحدى أفقر دول العالم.