الإمارات وقطر تعيدان فتح سفارتيهما

قال البلدان في بيان رسمي، إنّه حرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها

أعادت الإمارات وقطر، الإثنين، فتح سفارتيهما في الدوحة وأبو ظبي/ بعد سنوات من القطيعة والتوتّر بين الدولتين الخليجيتين.

وفي 2021 أجرت الإمارات والسعودية والبحرين مصالحة مع قطر، بعد قطيعة استمرّت أكثر من ثلاث سنوات، لكنّ العلاقات الدبلوماسية لم تعد في الحال بين الدول الأربع.

والإثنين، أعلنت الإمارات وقطر استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.

وقال البلدان في بيان رسمي، إنّه "حرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها، اليوم الإثنين".

وأضاف البيان أنّ "هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتَي البلديْن، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقّق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وفي أبوظبي، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنّ وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء قطر الذي يتولّى أيضا منصب وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد "تبادلا هاتفيا التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها".

ونقلت "وام" عن الوزير الإماراتي "ترحيبه بهذه الخطوة المهمّة التي تؤسّس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر".

وبحسب الوكالة، تناول الجانيان "العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقّق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما".

من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بإعادة فتح السفارتين واعتبرها المتحدث باسم وزارة الخارجية "خطوة مهمة أخرى إلى الأمام بين... شركائنا لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

كما أعربت السعودية عن ترحيبها باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الخليجيين.

ونوّهت وزارة الخارجية السعودية في بيان "بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 متّهمة الدوحة بدعم تنظيمات متطرّفة في المنطقة.

ومنذ وقّعت الدول الخليجية اتفاق مصالحة في كانون الثاني/ يناير 2021، قطعت الرياض والدوحة شوطا طويلا على طريق استئناف العلاقات الكاملة بينهما، لكنّ التقارب استغرق وقتاً أطول بين قطر وجارتيها الأخريين.

وفي نيسان/ أبريل أعلنت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.