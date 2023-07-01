الخرطوم: اشتباكات عنيفة في محيط مقر "سلاح المدرعات"

أشار الشهود إلى أن "قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري، فيما تم أسرُ مجموعة كبيرة من عناصرها".

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السبت في محيط مقر "سلاح المدرعات" بالعاصمة الخرطوم، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش صدّ هجوما واسعا لـ"الدعم السريع" من محورين، استمرّ لعدة ساعات استهدف "سلاح المدرعات" جنوبي الخرطوم.

ويعتبر "سلاح المدرعات" من القواعد الإستراتيجية المهمة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وأشار الشهود إلى أن "قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري، فيما تم أسرُ مجموعة كبيرة من عناصرها".

وقالوا إن "الجيش وسّع نطاق اشتباكاته في مناطق تمركز قوات الدعم السريع بأحياء القوز والرميلة وجبرة، جنوبي الخرطوم".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش أو الدعم السريع بشأن الاشتباكات حول "سلاح المدرعات" بالخرطوم.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع تسليم 14 من جرحى الجيش للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت في بيان مقتضب أن "قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور تسلم 14 من جرحى الجيش للجنة الدولية للصليب الأحمر"، دون تأكيد أو نفي من الجيش أو الصليب الأحمر.

ويتبادل طرفا الصراع في السودان اتهامات ببدء القتال أولا في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، معظمهم مدنيون، وما يزيد عن 2 مليون ومئتي ألف نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم.