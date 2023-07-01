السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي أمام الطيران المدني

"يُستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة"

أعلنت هيئة الطيران المدنية السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران المدني حتى 10 تموز/يوليو الجاري.

ويعتبر هذا التمديد السادس الذي تجريه هيئة الطيران السودانية، بعد تمديدات سابقة في 15 حزيران/ يونيو و 31 و13 أيار/ مايو الماضي و30 و22 نيسان/أبريل الماضي، استثنت جميعها الرحلات الإنسانية والإجلاء.

وأفادت هيئة الطيران المدني الحكومية في بيان، مساء الجمعة، أنها "أصدرت نشرة طيارين (نوتام) بتمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 10 يوليو".

وأضافت: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة" دون ذكر تفاصيل أكثر.