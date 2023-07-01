العراق يطالب السويد باتخاذ "الإجراءات اللازمة" ضد حارق القرآن

جدد حسين دعوته الحكومة السويدية إلى تسليم العراقي الذي أقدم على حرق المصحف لحكومة بغداد "من أجل محاكمته وفق القانون العراقي".

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السبت مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم تداعيات حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم؛ وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما.

وذكر بيان الخارجية العراقية أن المحادثة "ناقشت تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الأربعاء".

ومزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاما) الأربعاء نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وأعرب حسين عن "إدانة واستنكار العراق الشديدين، لهذا العمل الشنيع الذي يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويؤجج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازا خطيرا لهم".

وأوضح أن "حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الإسلاموفوبيا"، مطالبا الحكومة السويدية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص".

وجدد حسين دعوته الحكومة السويدية إلى تسليم العراقي الذي أقدم على حرق المصحف لحكومة بغداد "من أجل محاكمته وفق القانون العراقي".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس مطالبتها السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن، بعد استدعائها السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردستروم للتنديد بالحادثة، كما أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالتحرك قانونيًا ضد الشخص الذي أساء للقرآن.

من جانبه، أعرب بيلستروم عن "استنكار حكومة السويد لهذا العمل، معبرا عن عميق الأسف لما حدث"، وفق البيان.

وأكد بيلستروم أن الحكومة السويدية "ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة"، وفق البيان العراقي.

وأضاف أن "حكومة السويد تتفهم تماما أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، ففي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة، ما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.