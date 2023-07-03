الأردن يدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العدوان على جنين ويحذر من عواقب التصعيد

الأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية المحتلة، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة، ويدين عدوان الاحتلال على جنين محذرا من "استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

دانت وزارة_الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، "التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وآخره العدوان على مدينة جنين، وحذرت من "استمرار دوامة العنف"، ودعت المجتمع الدولي لـ"التحرك الفوري" لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية في أعقاب العدوان الإسرائيلي الواسع الذي بدأ فجر اليوم، الإثنين، على جنين، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 4 بينهم قاصر، فيما بلغ عدد الإصابات 27 بينها 7 في حالة الخطر، بحسب المعطيات الصادرة عن الصحة الفلسطينية.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة #جنين صباح اليوم، وحذرت من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. pic.twitter.com/MtfRLpjkU1 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 3, 2023

وشدد الناطق باسم الوزارة الأردنية، سنان المجالي، في البيان، على "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأكد المتحدث الأردني "ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري"، ومحذرا من "عواقب التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف"، على حد تعبيره. وشدد على "موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة".

كما شدد على "شرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية في جنين بدأت تتخذ تدابير القتال وتستعد لمواجهة مسلحة.

وأضاف، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم من كل الجهات ولكنه لم يأت لاحتلاله، مشددا على أن قوات خاصة تتحرك داخل المخيم المحاصر ويقوم جنودها بتمشيط المنازل بحثا عن مطلوبين.

وقال إن "مدينة جنين ومخيمها تحولا إلى بؤرة الإرهاب الأكبر في السنوات الأخيرة ومأوى لمنفذي الاعتداءات، ولن يكون هناك أي ملاذ للإرهابيين، وسنلاحقهم في كل مكان وزمان".