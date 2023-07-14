بن فرحان وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركي أنتوني بلينكن".

وقالت إنه "جرى خلال الاتصال استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتعزيزها في مختلف المجالات".

كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتتشارك الرياض وواشنطن العمل على حلحلة عدة ملفات، أبرزها الصراع في السودان الذي بدأ منتصف نيسان/ أبريل الماضي بين الجيش وقوات "لدعم السريع، حيث نجح البلدان برعاية سلسلة هدنات إنسانية بين الجانبين، تبادل الطرفان فيها الاتهامات بالمسؤولية عن خروقات شابتها.

ورغم أن السعودية توصلت في 10 آذار/ مارس الماضي إلى اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بوساطة صينية، فإنها تؤكد أن ذلك لا يعني تراجعا في علاقاتها التي لطالما كانت وطيدة مع الولايات المتحدة، كونها الحليف الإستراتيجي لها.