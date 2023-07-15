السودان: مقتل 4 مدنيين في قصف الدعم السريع مستشفى بأم درمان

ذكر بيان وزارة الصحة السودانية أن "الاستهداف كان عبر مسيرات تابعة لمليشيات الدعم السريع اليوم السبت".

قُتل 4 مدنيين فيما أصيب 4 آخرون بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان غرب الخرطوم من جراء قصف بطائرات مسيرة تابعة للدعم السريع؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة السودانية السبت.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إن "قوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي بأم درمان/ قسم الطوارئ، ما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام القسم وإصابة 4 آخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية".

ومستشفى "السلاح الطبي" غربي العاصمة تتبع للجيش السوداني ويوجد بها الرئيس المعزول عمر البشير وبعض عناصر النظام السابق، بحسب مسؤولين حكوميين.

وذكر البيان أن "الاستهداف كان عبر مسيرات تابعة لمليشيات الدعم السريع اليوم السبت".

وأضاف "تدين الوزارة هذا الاستهداف للمنشآت الصحية والمستشفيات الذي يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وصون حرمة المستشفيات والكوادر الطبية".

وفي تطور جديد لاشتباكات السودان، قال الجيش في وقت سابق السبت، إنه نفذ عمليات نوعية "ناجحة" لجيوب قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، وسط تجدد القتال بين الطرفين في شمالي وغربي العاصمة الخرطوم.

ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة الاشتباكات 3 آلاف قتيل، غالبيتهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.