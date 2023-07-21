السويد تنقل مهام سفارتها في العراق إلى ستوكهولم مؤقتا

أعلنت الخارجية السويدية، الجمعة، نقل بعثتها الدبلوماسية لدى العراق "بشكل مؤقت" إلى العاصمة ستوكهولم، "لأسباب أمنية".

أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية، وذلك بعد يوم من إحراقها من قبل متظاهرين في بغداد.

وأفادت متحدّثة باسم وزارة الخارجية السويدية، بأنّ "الأمن يمثل أولوية. نُقلت عمليات السفارة وموظفوها مؤقتًا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية".

وبعد إحراق نسخة من المصحف أواخر حزيران/ يونيو الماضي، قام سلوان موميكا، العراقي اللاجئ في السويد والبالغ من العمر 37 عامًا، بإهانة القرآن الكريم من جديد أمس، الخميس، في ستوكهولم.

وداس على نسخة من المصحف ومزّقها من دون أن يحرقها كما كان قد أعلن.

وبدعوة من رجل الدين النافذ مقتدى الصدر، تظاهر المئات في العراق بعد صلاة الجمعة، للتنديد من جديد بتدنيس القرآن في السويد الذي أثار أزمة دبلوماسية خطيرةً بين بغداد وستوكهولم ودفع بمحتجين إلى حرق السفارة السويدية في العراق.

وأشارت وزارة الخارجية السويدية في رسالتها إلى أنّ "السفير السويدي موجود في السويد"، قائلةً: "إننا على تواصل مع السلطات العراقية ونواصل الحوار" معها.

واستنكر الوزير توبياس بيلستروم، أمس، الخميس، الهجوم "غير المقبول" على السفارة السويدية ورأى أن السلطات العراقية "أخفقت في التزامها" بحمايتها.

فيما اعتبر أن تدنيس المصحف هو "عمل مهين وينم عن عدم احترام".