الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 34 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 34 قتيلا بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا.

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المتواصلة منذ الأحد بولايات شمال الجزائر إلى 34 قتيلا؛ حسبما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مساء الإثنين.

وحسب بيان للوزارة ارتفعت حصيلة ضحايا هذه الحرائق إلى 34 وفاة بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا.

وأوضحت أن قوات الحماية المدنية تواصل مكافحة الحرائق على مستوى 11 ولاية معنية حاليا، حيث تعزز عدد الأفراد المقحمين ليصل إلى 8000 فرد إلى جانب شاحنات إطفاء وطائرات قاذفة للمياه.

وقبل أيام، أعلنت السلطات تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامنا مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع، تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق بصحراء البلاد وحتى شمالها.