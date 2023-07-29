السودان: مقتل امرأة و4 أطفال في قصف للدعم السريع

"أدى القصف إلى وفاة أسرة تتكون من أربعة أطفال وإصابة والدتهم إصابة بليغة، كما توفيت امرأة أخرى بنفس الحي متأثرة بجراحها".

قتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على حي سكني جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم؛ حسبما أعلن الجيش مساء السبت.

وقال الجيش في بيان إن قوات الدعم السريع "قامت مساء السبت بقصف مدفعي على حي الرميلة بجوار سلاح المدرعات (جنوبي الخرطوم)، مواصلة لانتهاكاتها بحق المدنيين واستمرارا لمحاولات تهجير المواطنين القسري من منازلهم للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية"، على حد تعبيره.

وتابع البيان "أدى القصف إلى وفاة أسرة تتكون من أربعة أطفال وإصابة والدتهم إصابة بليغة، كما توفيت امرأة أخرى بنفس الحي متأثرة بجراحها".

ولم يصدر عن الدعم السريع أي رد بشأن إعلان الجيش.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.