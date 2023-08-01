السودان: مقتل العشرات من الدعم السريع بضربات جوية للجيش

أعلن السفير الأميركي بالخرطوم جون غودفري في تغريدة على "تويتر"، عن زيارة سوف يقوم بها لمصر للتشاور بشأن جهود وقف إطلاق النار، دون تفاصيل حول موعد الزيارة أو مدتها.

نفذ الجيش السوداني ضربات جوية جنوبي العاصمة الخرطوم، أسفرت عن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني "نفذت قواتنا الجوية ضربات ناجحة في منطقة سوبا ومناطق جنوبي الخرطوم، أدت إلى تدمير عشرات المركبات، ووقوع عشرات القتلى بين صفوف الميليشيا المتمردة (الدعم السريع)".

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن السفير الأميركي بالخرطوم جون غودفري في تغريدة على "تويتر"، عن زيارة سوف يقوم بها لمصر للتشاور بشأن جهود وقف إطلاق النار، دون تفاصيل حول موعد الزيارة أو مدتها.

وأعرب عن شكره لمصر على جهودها التي تبذلها لإيقاف القتال بالسودان.

ووصل السفير غودفري الجمعة إلى السعودية للتشاور بشأن جهود حل أزمة السودان.

وأعلن الجيش السوداني الخميس عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، فيما قالت قوات الدعم السريع إن وفدها باق في مدينة جدة السعودية.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 أيار/ مايو الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين.

ويتبادل الجيش والدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.