السعودية تمدد خفض إنتاج النفط لشهر إضافي

قررت السلطات السعودية، اليوم الخميس، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل في اليوم، لشهر آخر ليشمل أيلول/ سبتمبر بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة.

أعلنت وزارة الطاقة السعودي، اليوم الخميس، تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، في بيان، "تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر أيلول/ سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وجاء قرار التمديد عشية اجتماع للجنة الفنية التابعة للدول المصدرة للنفط المقرر يوم غد، الجمعة. وبذلك، يكون إنتاج السعودية في شهر أيلول/ سبتمبر 2023 ما يقارب 9 مليون برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض "هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه الرياض في نيسان/ أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وأكد المسؤول السعودي أن خفض الإنتاج يهدف إلى "تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلاس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عقب اجتماع لمنتجي النفط تقرّر خلاله الخفض الطوعي، أنه يحتمل أن يكون القرار "قابلًا للتمديد".

وجاء ذلك في أعقاب القرار الصادر في نيسان/ أبريل من قبل العديد من أعضاء تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم روسيا، بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.

ويواجه منتجو النفط انخفاضا في الأسعار وتقلبات في السوق، في انعكاس لاستمرار التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي المتعثر للصين.

وتعتمد السعودية على أسعار النفط المرتفعة لتمويل أجندة إصلاحية طموحة تقوم على فكرة تحقيق تحول اقتصادي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ويقول محللون إن السعودية تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

وأفادت شركة "جدوى" للاستثمار ومقرها الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، بأن هناك دلائل على أن خفض العرض في الآونة الأخيرة بدأ يحقق الأثر المنشود مع "تعزيز" أسعار النفط.

من جانبها، قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إن ميزانية المملكة سجلت عجزا قدره 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2023 الجاري.

وأضافت الوزارة في تقريرها الفصلي عن أداء الميزان، أن إجمالي إيرادات السعودية في الربع الثاني بلغت 314.823 مليار ريال تشمل عائدات النفط التي وصلت إلى 179 مليار ريال.