الخرطوم: اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"

تجددت، صباح السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" جنوبي وغربي العاصمة الخرطوم.

وأفادت "الأناضول" نقلاً عن "شهود عيان" بأن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني والدعم السريع في حي اللاماب الواقع شمال غربي سلاح المدرعات للجيش السوداني جنوبي الخرطوم".

وذكر الشهود، أن الاشتباكات تدور في المنطقة بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مشيرين إلى أن أحياء العشرة و النزهة الواقعة شرق سلاح المدرعات تُسمع فيها أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة.

إلى ذلك ذكر آخرون أن أحياء جنوبي مدينة أم درمان غربي العاصمة تشهد أيضًا اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، وأن أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة تدوي بكثافة منذ وقت مبكر صباح اليوم.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات" قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

يذكر أنه منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.