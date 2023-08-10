السودان: اتّساع اشتباكات الخرطوم وسط انقطاع خدمات المياه والكهرباء

اتساع الاشتباكات في الخرطوم، فيما أحياء "جبرة" و" الشجرة" و" مايو" و"الأزهري" تشهد انقطاعا في خدمات المياه والكهرباء والإنترنت.

توسعت دائرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، ما أدى إلى انقطاع خدمات عامة بينها المياه والكهرباء.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان، قولهم إنّ اشتباكات جديدة بأسلحة ثقيلة وخفيفة توسعت في أحياء بجنوبي الخرطوم، اليوم الخميس.

وبحسب الشهود، فإن أحياء "جبرة" و" الشجرة" و" مايو" و"الأزهري" تشهد انقطاعا في خدمات المياه والكهرباء والإنترنت.

وذكر الجيش في بيان مقتضب، أن "قوات العمل الخاصة بسلاح المدرعات (جنوبي الخرطوم)، تقوم بعمليات تمشيط واسعه لمنطقة جبرة والعشرة".

كما تشهد مدينتا أم درمان غربي العاصمة الخرطوم وبحري اشتباكات، مع تحليق مكثف للطيران الحربي في بحري، وفقا لشهود عيان.

وأضافوا أن قوات تابعة للجيش تمشط أحياء أم درمان القديمة وتلاحق قوات "الدعم السريع"، فيما نزح سكان من تلك الأحياء إلى أماكن أخرى هربا من الاشتباكات المتواصلة.

وحتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة من قوات "الدعم السريع" بشأن الاشتباكات في مدن العاصمة الثلاث.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.