السودان: اشتباكات عنيفة جنوبي الخرطوم

الاقتتال السوداني المندلع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، صباح السبت، في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأفادت "الأناضول" نقلاً عن شهود عيان، بأن "اشتباكات جديدة اندلعت جنوبي الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وحسب الشهود، فإن الاشتباكات "في أحياء "جبرة" و" الشجرة" و" مايو" و"الأزهري"، و"السلمة" جنوبي العاصمة، وفي ظل أوضاع إنسانية سيئة".

وفي السياق، نشر الجيش السوداني، عبر صفحته على "فيسبوك"، مقطعًا مصورًا يوضح توزيع قواته مواد غذائية على المواطنين في منطقة حي "الشجرة"، جنوبي الخرطوم.

وحسب الشهود، فإن مدينة بحري شمالي الخرطوم، ما زالت تشهد اشتباكات مسلحة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وسماع أصوات المدافع.

وطبقا للشهود، فإن مدينة أم درمان غربي العاصمة، تشهد أيضًا اشتباكات، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض.

إلى ذلك، ووفقًا للشهود بحسب "الأناضول"، فإن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات "الدعم السريع" في عدد من المواقع بالمدينة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني أو قوات "الدعم السريع"، حول الاشتباكات الجديدة في مناطق العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتتال المندلع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.