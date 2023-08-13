السودان: مئات يفرّون من هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور

قال أحد السكان إن مئات من أهالي نيالا، ثاني أكبر مدن السودان بعد الخرطوم، غادروا منازلهم، "بعدما سقطت القذائف عليها"، وقال شهود آخرون إن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، هاجمت نيالا، "بعشرات العربات العسكرية"

فرّ مئات السودانيين، الأحد، من مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، بعدما تعرضت لهجوم من قوات الدعم السريع التي تحارب منذ أربعة أشهر الجيش السوداني، وخصوصا في العاصمة، وإقليم دافور، بحسب ما أفاد سكان.

وقال أحد السكان إن مئات من أهالي نيالا، ثاني أكبر مدن السودان بعد الخرطوم، غادروا منازلهم، "بعدما سقطت القذائف عليها".

وقال شهود آخرون إن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، هاجمت نيالا، "بعشرات العربات العسكرية"، فيما "فر مئات السكان على وقع نيران المدفعية التي كانت تتزايد كثافتها بمرور الوقت".

ويعتبر دارفور، وهو إقليم سبق أن شهد حربا أهلية في العقد الأول من القرن الحالي، معقل قوات الدعم السريع.

وتركزت المعارك لفترة طويلة في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قد تكون وقعت "جرائم ضد الانسانية"، وفق الأمم المتحدة.

وتحدثت مصادر عديدة عن مجازر بحق المدنيين واغتيالات ذات طابع اثني، يعتقد أن قوات الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها تقفان وراءها.

وفي مطلع الألفية، انتهج الفريق دقلو الذي كان حينذاك قائد ميليشيا الجنجويد الموالية للرئيس السابق عمر البشير، سياسة الأرض المحروقة في دارفور لقمع التمرد.

ووفق مركز بحثي تابع لجامعة "وايل" في الولايات المتحدة، تم إحراق 27 بلدة في دارفور على الأقل من قوات الدعم السريع والمليشيات، منذ اندلاع الحرب الراهنة قبل أربعة أشهر.

وقال مدير هذا المركز، ناتانيال ريموند، إن "شراسة وكثافة أعمال العنف مماثلة على الأقل لتلك التي شهدها إقليم دارفور إبان الإبادة الجماعية في عامي 2003 و2004".

وأضاف الباحث الذي يعمل منذ فترة طويلة على الشأن السوداني، أن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تتقدم بطريقة ممنهجة وسريعة وبدون أي عراقيل. إنهم يختارون اليوم والساعة ويشنون هجومهم لتصفية المدنيين".

كما وقعت معارك، الأحد، في أم درمان، ضاحية الخرطوم، حيث أفاد أحد السكان باستخدام المدفعية في القتال.

وسقط 3900 قتيل على الأقل نتيجة الحرب المشتعلة بين قوات دقلو والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. كما اضطر نحو أربعة ملايين شخص إلى فرار من منازلهم.