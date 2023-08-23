اشتداد حدّة الاشتباكات حول قاعدة إستراتيجية في الخرطوم

تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على قاعدة عسكرية في العاصمة، في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان لتحقيق مكاسب في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

توضيحية من الخرطوم (أ.ب.)

اشتدّت اليوم، الأربعاء، حدة الاشتباكات الدائرة منذ يوم الأحد الماضي في محيط "سلاح المدرّعات" في الخرطوم حدّة، بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على هذه القاعدة العسكرية الإستراتيجية.

وتشنّ قوات الدعم السريع منذ الأحد هجومًا ضاريًا من جبهات عدّة على القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة بغرض السيطرة عليها، لكنّها تواجه مقاومة شرسة من الجيش، وفق مصادر محلية.

وأكّد عدد من سكان منطقة الشجرة وقوع "خسائر كبيرة في الجانبين" نتيجة الاشتباكات. وقال أحد السكّان إنّ القتال لم يتوقّف منذ اندلاعه الأحد، إلا لمدة ساعة، مشيرًا إلى أنّ "هذه أطول المعارك التي شهدناها في الشجرة".

ويؤكّد طرفا الصراع باستمرار عبر حساباتهما على منصّات التواصل الاجتماعي سيطرتهما على القاعدة العسكرية، وينشر كلّ منهما مقاطع فيديو تظهر قواته داخل القاعدة.

وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 نيسان/ أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح أكثر من أربعة ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

ومساء الثلاثاء، دعا مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، مجدّدًا "الأطراف إلى وقف القتال للسماح بمرور المساعدات".

وأضاف أنّ "طرق المساعدات مغلقة والمخزونات الغذائية تتضاءل" في بلد يحتاج أكثر من نصف عدد سكّانه إلى مساعدات إنسانية.