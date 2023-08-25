لبنان: اعتقال شخصين بالتخابر مع إسرائيل ومحاولة "تنفيذ عمليات"

أحالت السلطات اللبنانية شخصين إلى القضاء العسكري بعد اعتقالهما في مطار بيروت على خلفية تخابرهما مع إسرائيل ومحاولة تنفيذ عمليات في لبنان.

اعتقلت السلطات اللبنانية الجمعة شخصين في مطار بيروت الدولي على خلفية التخابر مع إسرائيل؛ حسبما قال مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، إلياس البيسري.

وذكر البيسري أنه "جرى توقيف شخصين لديهما ارتباطات مع العدو الإسرائيلي في مطار بيروت الدولي، كانا مكلفين بتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني"؛ دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن "الأمن العام حقق مع الشخصين وأحالهما إلى القضاء العسكري المختص وسيكشف في بيانات لاحقة خطر هذه الشبكة".

وشدد البيسري على أنه "لا مكان للتلاعب بالأمن مهما كانت الظروف"، وأن الحفاظ على أمن البلاد "خط أحمر وأولوية".

وتابع أن "لدى لبنان فريق أمني عمله ممتاز لا يتهاون ولا يتخلى عن أي جهد للمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وشبكات التعامل مع العدو الاسرائيلي وهذه أولوية لدينا".

مما يذكر أنه في السنوات الماضية، أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية العديد من الأشخاص الذين يعملون لصالح إسرائيل.