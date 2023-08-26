الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي اخترق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

أعلن الجيش اللبناني مساء السبت أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق مياه بلاده الإقليمية لمسافة 300 متر قبالة منطقة رأس الناقورة.

وجاء في بيان الجيش اللبناني، أن "زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 300 متر قبالة رأس الناقورة".

وأضاف "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ويشكو لبنان تكرار حوادث اختراق الزوارق البحرية الإسرائيلية لمياهه الإقليمية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، توصل لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، حددت بموجبه المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر الأبيض المتوسط.

وبعد أيام من الاتفاق، أعلن الجيش اللبناني أن زورقين حربيين تابعين للجيش الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية قبالة منطقة رأس الناقورة، عقب موافقة لبنان وإسرائيل على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.