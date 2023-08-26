الخرطوم: مقتل 7 مدنيين في قصف للدعم السريع

اشتباكات الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

أعلن الجيش السوداني مقتل 7 مدنيين وجرح آخرين في قصف عشوائي لقوات الدعم السريع بولاية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

ونقلت "الأناضول"، السبت، عن متحدث الجيش، العميد نبيل عبد الله، في بيان، إن قوات الدعم السريع قامت، مساء الجمعة، "بقصف عشوائي في أم درمان في منطقة أمبدة، أدى إلى مقتل 7 مواطنين وجرح آخرين (دون تحديد عدد)".

وأضاف البيان، بحسب المصدر: "كما قامت بقصف منطقة الحماداب جنوبي الخرطوم، بنفس الأسلوب وجاري حصر الإصابات وسط السكان".

كما وذكر البيان أن "قوات الجيش بمنطقة الشجرة العسكرية قامت بدحر هجوم جديد" للدعم السريع على سلاح المدرعات و"دمرت 25 عربة قتالية و4 مدرعات خفيفة".



من جهة أخرى، أفاد بيان متحدث الجيش بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل منطقة العاصمة المركزية وخارجها، دون تفصيل.

يُذكر أن آخر ظهور للبرهان يرجع إلى 18 تموز/يوليو الماضي، إذ ظهر حاملاً سلاحًا رشاشًا ومسدسًا وقنبلة يدوية وهو يترأس اجتماعًا عسكريًا بمركز القيادة والسيطرة للجيش وسط الخرطوم.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.



