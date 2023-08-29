البرهان يلتقي السيسي بمصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب

ذكرت الوكالة المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمطار العلمين الدولي"، دون تفاصيل أكثر.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي بدأ زيارة غير معلنة إلى البلاد، صباح الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، دون تحديد مدة زيارة البرهان، التي تعد الأولى له بالخارج منذ بدء اشتباكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت الوكالة المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمطار العلمين الدولي (غرب)"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، غادر البرهان، السودان متوجها إلى مصر للقاء السيسي ولبحث "تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية" وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وتعد الزيارة هي الأولى خارجيا للبرهان منذ بدء الاشتباكات منتصف أبريل بين الجيش الذي يقوده وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ولم تفلح سلسلة هدنات في إيقاف الاشتباكات التي خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة، فيما يتبادل الجيش وقوات "الدعم السريع" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وانتهاك الهدنات.