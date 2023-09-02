السودان: الجيش يرحب بأي دعم لإعادة الإعمار "دون إملاءات"

أشار البرهان إلى أن "القوات المسلحة والشعب متفقون على دحر التمرد (قوات الدعم السريع)".

رحب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت "بأي دعم خارجي لتطوير البلاد وإعادة الإعمار دون إملاءات"؛ وذلك خلال زيارته الفرقة "12" مشاة التابعة للجيش بمدينة سِنْكات بولاية البحر الأحمر.

وقال البرهان "نرحب بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة يصب في تطوير الوطن وإعادة الإعمار" قاطعا بـ"عدم قبول أي إملاءات"، وفق البيان.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة والشعب متفقون على دحر التمرد (قوات الدعم السريع)".

كما "أثنى على الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة"، لافتا إلى "ضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادتها"، وفق ذات المصدر.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.