الجزائر: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 8

بحسب الحماية المدنية، فإن ضحايا ولاية تلمسان هم "رجلان يبلغان من العمر 22 و73 سنة، وامرأتان تبلغان من العمر 59 و69 سنة".

ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات ضربت مناطق شمال غربي الجزائر إلى 8؛ حسبما أعلنت إدارة الحماية المدنية في الجزائر الأحد.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان نشرته على "فيسبوك"، إنها انتشلت مؤخرا "4 جثث تعود لرجلين وسيدتين، كانوا متواجدين على متن مركبة، جرفتها مياه وادي الشادلي في ولاية البيض، وذلك بعد عمليات من البحث".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت إدارة الحماية المدنية "وفاة 4 أشخاص إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الدالية في بلدية باب العسة بولاية تلمسان، بعد أن جرفت مياه الوادي سيارة كانوا على متنها منتصف ليلة أمس".

وبحسب الحماية المدنية، فإن ضحايا ولاية تلمسان هم "رجلان يبلغان من العمر 22 و73 سنة، وامرأتان تبلغان من العمر 59 و69 سنة".

وخلال الساعات الماضية، شهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.