الدبيبة: عهد الحروب ولّى ونقف بالمرصاد لمن يزعزع أمن ليبيا

الدبيبة: "عهد الحروب قد ولى، وإن حكومة الوحدة الوطنية ستقطع أسباب الفتن مهما اشتدت"، مؤكدا عزمها على "الوقوف بالمرصاد لمن يزعزع أمن المواطن والوطن، ومقاتلة المتربصين عبر إنشاء مشاريع التنمية والتطوير".

مشهد عام من ساحة عمومية من طرابلس - ليبيا (Getty images)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن "عهد الحروب قد ولى" وإن حكومته "عازمة على الوقوف بالمرصاد لمن يزعزع أمن المواطن والوطن، ومقاتلة المتربصين عبر إنشاء مشاريع التنمية والتطوير".

تصريحات الدبيبة جاءت خلال كلمة في حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة "مكافحة الإرهاب"، السبت، بحسب بيان لمنصة "حكومتنا" وهي منصة رسمية على فيسبوك.

وقال الدبيبة إن "عهد الحروب قد ولى، وإن حكومة الوحدة الوطنية ستقطع أسباب الفتن مهما اشتدت"، مؤكدا عزمها على "الوقوف بالمرصاد لمن يزعزع أمن المواطن والوطن، ومقاتلة المتربصين عبر إنشاء مشاريع التنمية والتطوير".

مشهد عام من ساحة عمومية من طرابلس - ليبيا (Getty images)

وأشار إلى أن حكومته "لن تدخر جهدا في دعمها قوة مكافحة الإرهاب إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى وقوات الجيش لتكون مؤسسة رائدة مبنية على العلم والتدريب والتطور".

وأمس الجمعة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس انتشارا واسعا للآليات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة، وذلك بعد دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الخميس الماضي، أشار الدبيبة إلى وجود "أطراف استغلت الحادثة لتصفية حسابات سياسية وإحداث فوضى في البلاد"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على ثوابت الشعب الليبي، خاصة القضايا الوطنية والعربية".