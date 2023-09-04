الأردن: الملك عبد الله ووزير خارجية اليابان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

جرى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

بحث ملك الأردن، عبد الله الثاني، مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والدفاعية؛ وذلك في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأخير بالعاصمة عمان.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الجانبين بحثا عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون بينهما في المجالات كافة.

كما تطرق اللقاء إلى مخرجات زيارة الملك عبد الله إلى اليابان في نيسان/ أبريل الماضي، وأهمية البناء عليها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين.

وتناول الجانبان أزمة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وآثارها على المجتمعات المستضيفة، وأهمية الاستمرار بتوفير دعم دولي وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم.

وجرى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

وفي سياق متصل، التقى الوزير الياباني رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، إضافة إلى أزمة اللجوء السوري وأثرها على المجتمعات المستضيفة، والقضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة الوزير الياباني للمشاركة في جولة "حوار إستراتيجي" مع الأردن، جرت الأحد، وكأول بلد يزوره ضمن جولة إقليمية وفق ما أعلنه خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، دون أن يحدد مسارا لها.