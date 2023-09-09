قتيل و3 جرحى جراء الرصاص الطائش في عين الحلوة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: في منطقة الغازية بالقرب من المسلخ، أدى الرصاص الطائش إلى إصابة شخصين ومقتل آخر، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الراعي في صيدا.

سحاب دخان من مخيم عين الحلوة إثر الاشتباكات المسلحة يوم الجمعة (Getty images)

أسفرت الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة في لبنان، عن مقتل شخص وتسجيل إصابات في مدينة صيدا جراء الرصاص الطائش إثر الاشتباكات المحاذية في المخيم.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن عاملًا مصريًا أصيب برصاصة في رجله غرب المخيم وتم نقله للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف. وفي منطقة الغازية بالقرب من المسلخ، أدى الرصاص الطائش إلى إصابة شخصين ومقتل آخر، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الراعي في صيدا.

من مخيم عين الحلوة

وفي حادث متصل، أُصيب شخص بجروح أمام محله لبيع قطع السيارات في منطقة سينيق.

وكانت قد توقفت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.

وقال مصدر في حركة "حماس"، فضل عدم ذكر اسمه، يوم أمس الجمعة، إن "اجتماعا عقد في مدينة صيدا بين حركتي فتح وحماس لبحث الأوضاع المستجدة في المخيم".

وأضاف أنه "تم الضغط على المسلحين من التوجهات كافة لوقف إطلاق النار في المخيم، كما تم الاتفاق بالاجتماع على وقف إطلاق النار ونجح ذلك رغم بعض الخروقات البسيطة".

من جهتها، أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" في صيدا الجمعة "الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار".