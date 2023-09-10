الجيش السوداني يعلن قتل 30 من الدعم السريع

منذ منتصف بيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، مما خلف زهاء 7500 قتيل وفق ما أفادت منظمة "أكليد" التي ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

قتل 30 عنصرا من قوات الدعم السريع، مساء السبت، في اشتباكات مع الجيش السوداني بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، بحسب ما أعلن الجيش السوداني.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، في بيان له صباح اليوم الأحد، إن قوات في الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر اشتبكت مع قوات الدعم السريع، وتمكنت من دحرها وتكبيدها خسائر بلغت 30 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، وغنمت عددا من العربات القتالية.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع حاولت مجددا، اليوم الأحد، الهجوم على سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وتمكن الجيش من دحرها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأفراد وتدمير عدد من العربات القتالية.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع قصفت عشوائيا مناطق شمالي مدينة أم درمان غربي العاصمة، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين.

وتوسعت دائرة الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم والفاشر.

ووفق تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر، فإن الاشتباكات تجددت باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في القطاع الشمالي للمدينة.

ومنذ منتصف بيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، مما خلف زهاء 7500 قتيل وفق ما أفادت منظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح -كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية- أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه وجه باستيعاب "كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن".

وقال البرهان في كلمة له بولاية النيل الأزرق نشرتها القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على موقع فيسبوك إن "الوطن عانى كثيرا من الصراعات، وآن الأوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته"، على حد تعبيره.